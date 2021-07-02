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【新冠疫苗】多數英父母願讓子女接種 專家：副作用了解未足

環球社會熱點 18:21 2021/07/02

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英國早前計劃安排12至15歲青少年接種新冠疫苗，政府正等待專家建議，再作出最後決定。但有調查發現，近9成英國父母願意讓孩子接種。惟有英國專家表示，尚未足夠了解青少年接種新冠疫苗後，或可能產生副作用。目前尚未有足夠證據支持，讓青少年接種新冠疫苗。

英國疫情日增近2.8萬確診 如期解封醫院恐受壓 【下一頁】

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）將於今年秋天開學前，決定是否建議12至15歲青少年接種疫苗。英國國家統計局（ONS）於4至5月期間，訪問逾4,400名英國父母，結果發現88%父母同意讓孩子接種疫苗，僅得1成多父母反對。

中學生父母同意程度較高，53%表示肯定支持，僅得4%指絕對不會。小學家長方面，則有43%父母肯定贊成接種，3%表示絕對反對，46%不肯定但傾向可能同意。ONS指，家長常見反對原因包括未有足夠研究，想了解更多長期副作用信息，或對疫苗安全性存有疑慮。

JCVI副主席哈恩登（Anthony Harnden）表示，當局非常關注讓兒童接種的利弊，會在適當時候討論，需要更小心審視數據，肯定疫苗令兒童會得益。

德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」 【下一頁】

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員森普爾則警告，目前對兒童接種疫苗後產生的副作用了解尚未足夠，認為並未有足夠證據支持兒童應接種疫苗。

倫敦大學學院（University College London）兒童健康研究所教授維納（Russell Viner）表示，當大多成年人完成接種後，兒童及青少年將變成高危族群，為避免情況發生，應考慮盡快為兒童接種疫苗。惟維納承認，12歲以下兒童接種疫苗數據幾乎空白，需單獨處理。他表示，年幼兒童免疫反應有別於成人及青少年，需謹慎對待。

責任編輯：李俊儀

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