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【南韓疫情】Delta變種侵襲 單日確診創半年新高

環球社會熱點 17:45 2021/07/02

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Delta變種（印度首先發現）侵襲多國，南韓的新冠肺炎疫情也有惡化跡象。南韓單日新增超過800宗確診個案，為近半年以來的單日最高紀錄。南韓中央防疫對策本部警告，南韓首都圈等地的確診個案恐會進一步增加。

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南韓周二（2日）公布過去一日新增826宗確診個案，也是南韓自1月3日以來的最高單日確診數字，累計有超過15.85萬人確診。

世衛「憂慮」級別變種病毒

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單日新增個案當中有765宗屬本地個案，近81%（619宗）本地個案來自首都圈，近19.1%（146宗）的個案則來自南韓其餘地區。至於其餘61宗則屬於海外輸入個案。

南韓當局表示，有明顯跡象顯示民眾的戶外活動增加，而且Delta變種的個案正不斷增加。

斥歐盟分配疫苗不公 非洲聯盟特使：一劑都無畀過 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部第二副本部長權埈鬱表示，全國過去近一周以來的基本傳染數R0值已超過1.2，相等於每名新冠患者可傳染1.2人。

權埈鬱稱按上述數字計，南韓需要有超過兩成人口完成疫苗接種，而且完成接種者需平均分布於全國各地，才有望控制疫情。

權埈鬱強調Delta變種的傳播力為Alpha變種（英國首先發現）的1.5倍，稱Delta變種於首都圈内擴散只是時間問題，呼籲民眾出現疑似症狀就應馬上接受檢測。

責任編輯：鄭錦玲

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