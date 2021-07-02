TGC及SIMPA煮食爐夏日優惠賞　廚房換新「裝」點煮由您自主

夏日將至，對煮食有要求的您，不妨趁今個暑假來個廚房大翻新 ！煤氣公司特選多款TGC及SIMPA爐具推出夏日優惠，必定能夠滿足不同烹飪需要，讓您輕鬆為家中廚房改頭換面，實行夏日換新「裝」！

簡栢組合式煮食爐 單頭入門首選

簡栢組合嵌入式煮食爐備有單頭HZB31G和雙頭HZB32G兩種選擇，前者備有5千瓦雙環爐頭及獨立芯火，炒、蒸、炆、燉皆表現出色；後者慳位的雙爐頭設計可同時烹煮兩款菜式，慳位又慳時間，大小火力自由選擇，讓您入廚更得心應手，滿足各式烹調要求。其窄身爐面及開孔設計，適合直接更換多款市面上的單頭嵌入式煮食爐，讓一家大小在煥然一新的煮食環境，日後烹調任何菜式也得心應手。

TGC DOMINO系列 安裝靈活便捷

日本製造的TGC DOMINO組合式煮食爐系列榮獲世界級大獎Good Design Award 2019，三款不同的爐頭設計助您讓您可因應煮食需要而自選組合，在炎炎夏日激發煮食新靈感，與家人共渡愉快的烹調時光！火力高達6.0千瓦的極炎火嵌入式平面爐RJB31CT，兼備獨立芯火，為同類型產品中火力最強，讓您不論煎炒

煮炸等均可全面掌控自如；燒烤爐頭RJB31CG的特製燒烤板可導走多餘油分，在家也可輕鬆體驗明火燒烤的滋味，特設易拆式爐碟盛載食物多餘的油分及汁液，方便清潔；雙頭嵌入式平面爐RJB32C，密封爐頭設計有效防止液體流入爐頭，配合德國頂級陶瓷玻璃爐面，清潔方便又耐用。

TGC 粉色系嵌入式平面爐 迎接繽紛夏日

TGC 密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G備有粉紅、粉綠及粉藍等清新別緻的顏色選擇，助你配合家居設計塑造別具個人風格的入廚空間，瞬即為平凡單調的廚房加添活力炫彩；更具備TGC煤氣煮食爐一貫的高效性能，火力特強，配合操作簡單的預校熄火時間功能，讓您煥發入廚好心情，打造繽紛廚房。

即日起至2021年9月15日內選購上述三款煮食爐除可獲贈$400名氣廊餐飲禮券，更可享下列現金折扣優惠*﹕

1. 簡栢嵌入式煮食爐系列﹕- $400

2. TGC DOMINO組合式煮食爐系列﹕- $1500

3. TGC TRTB62ST-G密封爐頭嵌入式平面爐 (粉紅、粉綠及粉藍) ﹕- $300

* 優惠受條款及細則約束



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