▲ 【TSLA】Tesla最高階車型Model S Plaid 起火爆炸 6月上市、僅交付3日

外電報道，一輛全新的Tesla（美：TSLA）Model S Plaid電動車周二在車主駕駛時突然起火。Model S Plaid 是最高階車型，價值12.99萬美元（101萬港元），於6月上市，起火車輛在三日前交付。Tesla盤前股價未受影響。

Model S Plaid本周交車 馬斯克︰取消Plaid+車型、Plaid已夠好【下一頁】

路透報道，Geragos & Geragos律師事務所律師Mark Geragos周五表示，他的當事人駕駛一輛全新的Model S Plaid時，突然注意到車裏冒出了煙，然後起火。最初無法下車，因爲汽車的電子車門系統失靈，這使得司機「強力破門」。汽車繼續行駛了大約35英尺到40英尺（11到12米），最後車主在賓夕法尼亞州的一個居民區變成了一個「火球」。事件中無人死亡。

Tesla暫未有置評。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在上月的發布會上，曾稱讚Model S Plaid「比任何保時捷都快，比任何富豪汽車都安全」。

馬斯克在4月初表示，新款Model S轎車和Model X運動型多用途車都配備了新的電池組，並稱爲了確保新Model S和Model X的電池是安全，花了相當多的時間進行研發。

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編輯：吳敏芳

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