【網民熱話】賣菜婦人遇車禍　倒地流血仍堅持賣菜　幸獲熱心市民幫忙　三小時全掃清

不少基層市民財務緊絀，隨時「手停口停」，近日就有台灣網民在facebook群組「就是愛台東」發文，稱在早上到豆漿店買早餐的時候，看到了一宗車禍，一個賣菜的婦人被車撞倒，當場倒在地上腳還在流血，但嘴巴卻還唸唸有詞說「我要去賣菜，不然生活過不下去」。事主看到立即聯絡豆漿店的老闆娘，希望她可以借出場地出售婦人的菜，再向婦人詢問菜價，把菜放到豆漿店出售。

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然後事主在群組Facebook發文呼籲市民前來購買，更指有瑕疵的菜會以半價出售，差額由自己補上，事後豆漿店的員工會把所賺的金錢轉交給受傷的婦人。事主在3小時後更新帖文，稱現場的菜已全數售完，一共賺獲1795元台幣（約500港元），感謝大家的愛心。又指已和婦人的女兒聯絡上了，得知婦人傷勢嚴重，鎖骨斷裂，右腳亦挫傷嚴重。而賣菜所得的錢已在晚上轉交到對方手上。

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帖文一出，不少網民都大讚事主的善心，更有熱心網民希望獲得更多受傷婦人的情報希望可以為她提供更多援助，「謝謝你，阿姨ㄧ切平安」、「好人一生平安」、「很想知道可以怎麼樣一直幫阿嬤他們穩定生活」、「可否再加上，阿姨以後的販賣位置，及電話、有需要時，可以直接跟她買」、「好心有好報」、「謝謝你，善心人」、「謝謝大家的幫忙」、「好有愛心，辛苦了，感謝」、「辛苦了，感謝有您，祝阿姨早日康復」。

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責任編輯：黃苑筠