【汽車需求】汽車需求反彈　豐田第二季美國銷量超越GM

▲ 豐田在第二季美國市場銷量達到688,813輛，高於其對手通用汽車的 688,236輛。

去年受疫情影響，全球汽車需求一度受壓，而需求在今年最近一個季度反彈，帶動多個汽車製造商的銷量飆升。惟全球半導體短缺情況持續，令行業復甦步伐仍受阻。有車企警告，今年夏天的銷量將繼續受壓。

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隨著多國疫情緩和，市場對汽車需求回暖，多個汽車品牌銷量回升，尤以日本車企銷情增長最為顯注。《彭博社》報道，豐田在第二季美國市場銷量達到688,813輛，高於其對手通用汽車的 688,236輛，亦是有紀錄以來，首次有望成為美國銷量榜首。同期，本田汽車銷量亦達為 486,419 輛，超過了由跨國汽車製造商Stellantis NV交付的485,312 輛。

有分析指出，這些結果可能反映了供應鏈問題對行業生產水平的影響。事實上，全球半導體短缺導致汽車產量減少，據汽車服務服公司Cox Automotive數據顯示，至5月底，庫存下降到33天的供應量。現代汽車亦預計，其7月和 8 月的庫存水平可能達到最低峰值，相信由 9月起到第四季度末的情況才有所好轉。大眾汽車美國子公司表示，其中一間裝配廠在停工兩週後恢復接近95%的產能，但7月和8月庫存仍將緊張。

美國市場信息公司JD Power 估計，這種供應失衡的情況，將推高了新車的平均價格。以上月為例，新車的平均價格首次飆升至40,000美元以上。

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責任編輯：蘇穎琪