【精明理財_開戶篇】富邦出糧戶服務　送高達900元現金獎賞

由即日起至2021年9月30日，成功登記成為富邦出糧客戶並符合有關要求，可獲高達900元現金獎賞。在推廣期內經富邦銀行網頁或各分行成功登記「富邦出糧戶服務推廣」，並連續3個月錄得自動轉賬出糧至指定出糧戶口達指定金額及符合有關要求，可獲高達800元現金獎賞。

每月平均出糧金額 現金獎賞 HK$50,000或以上 HK$800 HK$30,000至HK$50,000以下 HK$400 HK$10,000至HK$30,000以下 HK$200

繳付賬單額外獎賞

合資格客戶於指定期間內成功透過自動轉賬或繳費靈服務以指定出糧戶口完成繳付賬單交易，可額外獲高達HK$100現金獎賞。

優惠名額有限，先到先得，額滿即止。優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽 www.fubonbank.com.hk。

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責任編輯：黎淑雯