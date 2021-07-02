日本大學研發AI偵測系統　可快速準確預測抑鬱症潛在病患

▲ 日本筑波大學研發偵測抑鬱症傾向的AI系統，有助快速及準確檢測潛在病患。

現今抑鬱症已成為社會普遍常見的心理疾病，若患者及早發現有關症狀跡象，便能盡快進行治療。最近日本筑波大學（University of Tsukuba）就研發出一種偵測抑鬱症傾向的AI系統，可快速檢測潛在病患。

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最近醫學期刊《BMJ Open》刊登的一項研究結果顯示，據日本筑波大學研究人員透露，使用人工智能（AI）系統可預測人們的心理困擾，而不受測試者的主觀情緒影響。該項研究調查7251名上班族，了解測試者的年齡、生活方式和睡眠質素、家庭社會經濟等狀況後，再透過AI系統學習新的測量模式，預測哪些測試者患有抑鬱傾向。結果顯示，AI系統得出的調查結果，與精神科醫生團隊的預測結果幾乎相同。

研究教授Shotaro Doki指出，從實驗結果證明，即使缺乏測試者的情緒測量指數，AI仍可快速並準確判斷出具有抑鬱傾向的測試者。另外報道也指出，該團隊未來會繼續提升AI偵測系統的準確度，並擴展在不同國家進行測試，希望日後將系統開發成醫學設備。

責任編輯：李寶如