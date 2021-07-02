【職場熱話】同事放產假 工作量大增 想趁機辭職又怕被針對 網民：你扮下忙交下戲就OK

相信大家都會為同事的懷孕而感到高興，但另一方面又會羡慕她能放假，而自己就要做更多的工作。近日有網民於網上討論區發文，抱怨同事放產假，工作量大增。

網民經歷：

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不少網民覺得樓主擔心太多，指人都辭職了還怕什麼針對，同事應該更害怕樓主搞出「一堆手尾」後拍拍屁股走人。他們建議樓主正常工作，做一個人的份量就好。就算做不完，責任也在請不夠人手的公司身上。

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有人感嘆香港人奴性重，指世上沒有道理要「同事放假，你要接手」，工作永遠都做不完。樓主應該繼續朝九晚六上下班，準時走人也不怕別人罵，工作時就「你扮下忙交下戲就OK」。

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責任編輯：張瑋婷