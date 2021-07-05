【網民熱話】單親媽媽疫情下失業　獲善心老闆贈免費餐及白米特寫信道謝　網民大呼感動「有洋蔥」

台灣疫情持續，導致不少市民失業，而在台灣經營餐廳的翁老闆在5月中旬開始店內提供免費餐及白米，幫助受疫情影響的家庭，近日翁老闆就在Facebook群組「信義區三兩事」分享一對單親母女的親筆信，感謝翁老闆的善心，翁老闆看到後表示十分感動，「看到這封信第一個反應起雞皮疙瘩，接著眼淚往肚子吞」。

該名單親媽媽在信中提到在幾個月前曾到翁老闆的餐廳領取免費餐及一包白米，感謝翁老闆的善心，「非常感謝您，在如此嚴重的疫情之下，還願意伸出援手幫助像我一樣的『陌生人』，並且不求回報。」

她又說在疫情下失業加上要獨自扶養女兒，本認為「活下去真的是一大難題」，所幸在絕望之際得到翁老闆的幫忙，「領取當下，您和幾位員工都非常親切，也很關心我們，在這人人都自顧不暇的時機，您真的很善良！」

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媽媽更趁機告訴女兒，長大後有能力也一定要他一樣去幫助有困難的人！女兒也說「那些叔叔人都好好唷！」在信的最後，更附上女兒用彩色鉛筆親手畫上的圖畫，還寫上：「謝謝叔叔請我吃好吃的飯，長大以後我也要像您一樣，幫助別人！」

翁老闆在發文時表示這陣子經常跟員工開玩笑，稱送出去的便當，比他們這兩個月吃的還多，但認為此舉非常有意義，「人往往只是需要一點鼓勵或幫助，尤其在這非常時期，不要讓漠視，成為壓垮他們最後一根稻草。我很榮幸有這樣的能力，替大家做這件事，我還撐得住，有需要我可以幫您！」

帖文引來網民熱議，不少網民看後都表示「有洋蔥」，「有洋蔥，謝謝你的無私付出」、「滿滿洋蔥！我哭了！好感動！有你真好！」、「能得到孩子的一句『長大我也要像你一樣』，真的很感動，你的善舉幫助了很多人，而且對他們有了好的影響」、「心美的雙方令人動容」、「善的循環，這個社會就會越來越好」、「近來的人，已經不再用手寫傳遞訊息了。您真的值得。」、「善念像種子般的種在每個人的心裡，發芽拙壯時的力量，可在社會上處處可見，善的力量有多大呢，我們以後都可遇見」、「善的循環，可以感受到文字外的溫度感動人。謝謝好多人的善舉愛心，給這疫情下的另一種美好。」

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