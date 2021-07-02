【暑假親子好去處】香港公共圖書館推「夏日閱繽紛」 綫上綫下與市民歡度暑假

香港公共圖書館以「探索閱讀新領域」為主題，將於7月起推出暑期閱讀及親子活動，當中作為重點活動之一「夏日閱繽紛」，更有豐富多彩的活動，讓市民發掘閱讀的樂趣。

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「夏日閱繽紛」將於7月17日至8月15日在各區分館展開。活動中的「故事劇場」由日照場和香港教師戲劇會以兒童故事和互動遊戲進行。而在活動中的「創意工作坊」，家長與小朋友會學習製作趣味手作。另外，亦新增為青少年及成人而設的「禪繞畫創作 x 陶笛欣賞」及「文學與植物 x 創意捲紙相框」工作坊。與此同時，活動也增設線上節目，讓家長和小朋友可以足不出戶參與不同的圖書館節目。公共圖書館將陸續上載多條教授小手工製作和故事分享的短片至其YouTube頻道及康文署「寓樂頻道」 ，亦會舉辦多場Zoom實時工作坊，讓小朋友與導師互動，學習繪畫和探索科學原理。有關「夏日閱繽紛」活動詳情，可參閱於各公共圖書館派發的節目小冊子或瀏覽網頁，或致電2921 2660查詢。

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除了「夏日閱繽紛」，香港中央圖書館亦將舉辦「親子故事工作坊：迎接夏日」活動，由哥奇達劇團主持，透過故事劇場、互動遊戲、繪本故事和勞作為孩子增添閱讀樂趣及促進親子關係。多間指定圖書館同時會舉辦「小書袋的閱讀新世界」活動，當中的小書袋將載着不同主題的書籍配搭，增加閱讀樂趣。而在網上活動方面，香港公共圖書館亦會推出「互動故事房」，讀者可穿梭不同故事情境，與導師和演教員互動，並即時投票決定故事的發展，為小朋友帶來另一種閱讀體驗。

公共圖書館暑期活動費用全免，部分活動明日（3日）起可預先報名或於指定公共圖書館索取入場券。想了解更多公共圖書館的精彩活動和詳情，可瀏覽「喜閱‧飛越」Facebook及Instagram專頁。

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責任編輯：羅浩濂