【職場熱話】下屬原要辭職 為一因素留下來 網民質疑人事部自把自為

如果有得選擇，你會選擇銜頭比薪水重要？還是薪水比銜頭重要？近日有網民於網上討論區發文，指下屬上周末忽然遞交辭職信，表示另一間公司出了差不多雙倍薪水請他，樓主很想挽留他，便提出加他百分之廿五薪水，但他說不行。最後，事情竟然峰迴路轉......

按圖了更多，樓主經歷：

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【搵工抉擇】14K大公司 VS 15.5K一腳踢小公司 如何選擇？ 網民：揀大公司唔會後悔！ 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有些網民認為人事部應跟樓主討論，但他們自把自為，搞砸別人部門的編制，這樣給錄取通知做副經理？樓主解釋：「人事部以為自己了不起，現在還自大地説替公司省了不少錢。」更有人認同樓主公司有問題，高級和下級同一薪酬，完全沒有制度，小心下屬隨時再走多次！

另有網民認為銜頭在轉工時可發揮威力，並說明：「副經理要求的薪金可以高很多，反而高級文員很多地方只可以叫價一萬幾千元。」但有人另有見解表示：「如果下屬拿一份履歷出去，但一段時間都是同一職位，有機會被人質疑。」因此，樓主擔心下屬轉工時受人質疑，直言：「經理和文員工作範圍完全不同，下一份工由副經理打回文員，以後如何找工作？」

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責任編輯：陳頌潔