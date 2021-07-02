【阿斯利康疫苗】印度版未獲批 500萬英國人恐難歐遊

歐盟早前啟用電子疫苗護照，並陸續開放外國旅客免隔離入境，但部分英國民眾可能無法受惠。由於歐洲藥品管理局只認可阿斯利康新冠疫苗，印度血清研究所生產的Covishield阿斯利康疫苗則未獲審批通過，估計高達500萬英國民眾暫時無法免隔離前往歐盟國家旅遊。

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印度血清研究所 （SII）雖然生產配方與阿斯利康疫苗一樣的Covishield，但至今仍未向歐洲藥品管理局（EMA）申請認可，所以英國民眾即使接種Covishield，或無法免隔離入境歐盟國家旅遊。有指，受影響的英國民眾可能高達500萬。英國民眾可查看新冠疫苗接種卡所顯示的疫苗批號，確認他們是否接種 Covishield疫苗。

雖然EMA未認可Covishield疫苗，但據悉9個歐盟國家表明，會接受已接種Covishield疫苗的旅客可免隔離入境。印度外交部消息人士指，奧地利、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、西班牙及瑞士等國家，承認接種Covishield疫苗的旅客可免隔離入境。

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歐盟於7月1日起啟用電子疫苗護照（EUDCC），只認可接種EMA批准使用的疫苗，即輝瑞（Pfizer）、Moderna、強生（Johnson & Johnson）及由歐洲生產的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。外國旅客接種非EMA認可的疫苗，仍然不能免隔離入境歐盟國家。

責任編輯：郭麗明