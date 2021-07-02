【有相睇】區內精挑細選揀樓　元朗買家睇好尚悅升值力　斥650萬入市

屯馬線全線通車，沿線屋苑隨即受惠。美聯物業林建文表示，有準買家比較過元朗區屋苑後，終決定以650萬元承接元朗尚悅高層2房戶，成交價創今年同類成交價新高，更逼近2018年約658萬元的歷史高位。

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成交單位為尚悅8座高層J室，實用面積440平方呎，兩房間隔，享東南山景。據了解，原業主叫價約660萬元，放售僅5日即吸引首置客洽商承接。買家比較區內同系新盤，認為上址鄰近環境舒適，單位新淨企理，而且價格相宜，相信樓價仍有一定升值空間，睇樓後火速決定入市。雙方輕微議價後，最終減價10萬元以650萬元成交，實用呎價約14,773元。

資料顯示，原業主於2018年5月以約608萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約42萬元。

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