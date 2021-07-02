印度政府推動電子產業在地製造　投資77億盼減少進口

▲ 印度政府日前把戴爾、緯創資通、偉創力和富士康此四家資訊科技產品主要供應商列為全球新星公司。

印度政府為降低國內電子產業對中國大陸進口產品的依賴，近年積極推動電子產業在地製造，並投資巨額發展該產業。印度政府日前把戴爾（Dell）、緯創資通（Wistron Corporation）、偉創力（Flex）和富士康（Foxconn's）此四家資訊科技（IT）產品主要供應商列為全球新星公司。它將投資10億美元（約77億港元）以促進上述公司生產手提電腦、平板電腦和個人電腦等IT產品。

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該政府更於一份聲明中表示，它亦相繼投資了 10 家印度本地科技公司，包括智能手機製造商Lava 和 Dixon，有於能大幅增加電子產品的生產及出口。聲明另指出，預計這些本地公司未來四年將可生產市值 215.9 億美元（約1677億港元）的 IT 硬件，直接在其供應鏈創造逾4千個工作崗位。

據外媒報道，該投資計劃將吸引蘋果 （Apple） 選擇在印度組裝部分 iPad 平板電腦。印度總理Narendra Damodardas Modi曾指，他計劃推行多個針對電子行業的政策，盼可推動蘋果產品供應商，如富士康和緯創資通等在當地擴張業務。

他續稱，印度龐大的市場可幫助該國成為僅次於中國的全球第二大手機製造商，有望可加快生產電子產品以減少進口。

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責任編輯：陳泳如