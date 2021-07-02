【置業故事】看好基建發展　上車客不想再等　即睇即買新屯門中心

屯門愈來愈多基建落成，大大縮短往來市區的時間，而區內樓價亦因此有更大的升幅潛力。有代理指出，近期來位自新界東的買家，因看好屯門基建發展，即睇即花598萬元購入新屯門中心。

祥益黃慶德指出，新屯門中心4座高層A室，實用面積501平方呎，日前以589萬元易手，實用呎價約11,756元。他續說，買家為外區上車客，鍾情單位間隔實用，亦看好屯門基建發展，包括已通車的屯赤隧道公路、屯馬線及即將發展的屯門南延線，而且見單位價錢合理，亦有裝修，可即買即住，因此決定入市。

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從代理提供的圖片顯示，單位裝修企理，可節省一定裝修開支。資料顯示，原業主於2016年以330萬元購入上述單位，持貨約5年，現賬面賺約268萬元。

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