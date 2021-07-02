【盈喜股】受惠油價回升 「兩桶油」上半年扭虧為盈

踏入7月份，多隻資源股隨即發盈喜，包括熱炒的石油股─中石油（00857）及中石化（00386），上半年業績較2020年同期出現大幅增長，加上油價再攀升，一度升至逾兩年半高位，倫敦布蘭特及紐約期油均曾升穿每桶76美元水平，帶動股價今日（2日）一度再升4.8%及2.5%，惟在跌市下無力承接。

中石油（00857）發盈喜指，按中國會計準則，預計上半年淨利潤將增加750億至900億元（人民幣，下同），按年扭虧為盈，而去年同期，公司錄得虧損299.9億元。公司指出，主要原因是公司抓住宏觀經濟復甦、國際原油價格，同時國內經濟繼續保持穩步增長勢頭，以及油氣市場需求大幅增長的有利時機，優化油氣產業鏈運行效率，大力實施提質增效，大部分油氣產品實現量效齊增。此外，旗下附屬公司昆侖能源（00135）順利完成管道股權轉讓交割對業績增長亦有貢獻。

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中石化（00386）盈喜公告指，按中國會計準則，預計上半年凈利潤介乎365至385億元，相比2020年同期虧損229億元，實現扭虧為盈；並較2019年同期增長16.6至23%。公司指出，主要由於今年以來，全球疫情形勢整體好轉，國際原油價格震蕩上行，國內統籌疫情防控和經濟社會發展的成果持續鞏固，石油石化産品市場需求較快恢復，而公司抓住機遇，降低採購成本，優化生産經營，大力拓市擴銷，推進産業鏈整體增效，各業務板塊經營狀况均有較大改善。

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記者：郭秀慧