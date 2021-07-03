【轉工抉擇】新舊公司大不同 中資竟有一年花紅惹熱議　網民：合約沒寫明不能盡信

轉工最怕面對不同國藉老闆的選擇，怕不知道外資或中資的文化有什麼不同。雖說很多打工仔都不介意踏出舒適圈，但是也要慢慢來，一下子就踏入全新的世界就不太好了。近日有網民於網上討論區發文，詢問應該選哪份工作。

網民第一個選擇：

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網民第二個選擇：

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有人支持樓主選中資，指「 9-12月花紅，也就是多出一年的工資，還在想什麼？」、「下班也一點了，倒不如跳槽！」

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但很多人反對樓主因為薪資而轉工，因為一般中資都會騙人，怎麼可能會有12個月的花紅。他們更指如果合約上沒寫的話，也就是口頭說說，不能盡信。另外中資出名多事要做，只怕樓主沒命享。不過樓主回應指他問過了公司，稱不出花紅就會導致人才流失，所以一定會有花紅。

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責任編輯：張瑋婷