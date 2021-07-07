【人事變動】金管局委任陳羿為助理總裁　接替任職年半離職蘇家碧、掌機構發展職務

▲ 【人事變動】金管局助理總裁蘇家碧因身體理由請辭 任職僅年半

蘇家碧入職金管局助理總裁（機構拓展及營運）一年半後，早前因健康理由請辭，11月1日離任。金管局最新任命，金管局高級顧問（外事）陳羿將在11月接任助理總裁（機構拓展及營運），掌機構發展、傳媒關係與社區教育、人力資源、行政、財務、資訊科技及金管局數碼化工作。陳羿、蘇家碧同樣是政務主任出身，分別於2020年、19年加入金管局。

金管局表示，財政司司長根據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會建議，已批准委任陳羿，總裁余偉文表示，感謝蘇家碧貢獻，並祝願她日後事事順利。

陳羿畢業於中大政政系，並取得哈佛大學公共行政碩士，1994年至2019年加入港府政務主任體系，離開政府前為為政策創新與統籌辦事處副總監。

蘇家碧則在1989年加入港府任政務主任，2011年離任，翌年出任香港工業總會總裁，並於2015年加入港鐵 （00066） 出任公司事務總監。金管局於2019年12月宣布委任蘇家碧為助理總裁（機構拓展及營運），接替當時兼任此職務的金管局助理總裁（外事）陳維民。

據了解，蘇家碧任內有一段不短的時間告病假，期間其職務都由陳羿署任。

日前彭博引述金管局內部備忘錄，指外滙基金投資辦公室現任首席營運官朱兆荃獲委任為副行政總裁，以反映其協助外滙基金投資辦公室行政總裁李達志的角色，自7月1日生效。

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編輯：謝智聰、麥德銘