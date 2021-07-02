【人事變動】金管局助理總裁蘇家碧傳已請辭

▲ 蘇家碧據指早前已請辭

明報報道指出，加入金管局僅年半的助理總裁（機構拓展及營運）蘇家碧早前已請辭，其職位則由同樣曾任政務官的金管局高級顧問（外事）陳羿升職接替。報道引述消息人士指，蘇家碧任內有一段不短的時間告病假，期間其職務都由陳羿署任。

助理總裁（機構拓展及營運）一職主要負責機構發展、傳媒關係與社區教育、人力資源、行政、財務及資訊科技事務。市場盛傳包括金管局在內的政府附屬機構短期內或同樣要宣誓效忠特區政府，而蘇家碧預計將負責相關工作，但報道指蘇家碧離任與此無關。

蘇家碧在1989年加入港府任政務主任，2011年離任，翌年出任香港工業總會總裁，並於2015年加入港鐵（00066）出任公司事務總監。金管局於2019年12月宣布委任蘇家碧為助理總裁（機構拓展及營運），接替當時兼任此職務的金管局助理總裁（外事）陳維民。

日前彭博引述金管局內部備忘錄，指外滙基金投資辦公室現任首席營運官朱兆荃獲委任為副行政總裁，以反映其協助外滙基金投資辦公室行政總裁李達志的角色，自7月1日生效。

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