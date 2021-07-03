【阿里巴巴9988】阿里巴巴： 馬雲無任何股票質押未償貸款、蔡崇信貸款規模可控 二人將繼續持股

▲ 外媒報道，阿里巴巴創辦人馬雲、執行副主席蔡崇信向多家銀行質押阿里巴巴股票，換取貸款融資。

外媒報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲、執行副主席蔡崇信將持有的部分阿里巴巴股份質押，以換取銀行的融資貸款，二人目前為阿里巴巴最大個人股東，合共持有總值350億美元的阿里巴巴股份。目前質押金額未有披露，但二人自2014年阿里巴巴在美國上市後已多次進行質押。

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報道指，股份質押主要是由一家離岸公司進行，該公司控制馬雲和蔡崇信逾一半的阿里巴巴持股，二人截至去年底所有的阿里股權據報為5.8%，涉及的銀行則包括瑞銀、瑞信和高盛。

阿里巴巴發言人表示，關於馬雲和蔡崇信向金融機構質押阿里巴巴股票進行貸款一事，早已經被廣泛報道過。對於那些對公司未來增長潛力抱有巨大信心的公司創始人和高管來說，股份融資是非常普遍的做法，如美國科技同業高管亦曾做過股票質押，可在不用出售股票的情况下提供流動性。

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阿里巴巴稱，馬雲目前沒有任何未償貸款是以公司股份作抵押，蔡崇信股份質押所涉貸款則風險可控（easily manageable），貸款價值比保守以提供足夠緩衝，避免觸發追加保證金要求。

針對馬雲和蔡崇信自2014年阿里巴巴上市以來出售股票的安排，集團表示，作爲其正常個人理財計劃的一部分，創始人和高管在嚴格遵守證券法規的情况下有序出售股票，是個人實現流動性和多元化的常用方式。

馬雲和蔡崇信是阿里巴巴的創始人，他們於1999 年創立了公司。他們持有阿里巴巴股票22年，並將繼續持有阿里巴巴的大量股份，這構成了他們的大部分財富。

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編輯：陳健婷