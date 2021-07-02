  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】5000元消費券7月4日登記　AlipayHK用戶可任選5份獎賞（附優惠合集）

商業 17:15 2021/07/02

分享：

以AlipayHK領取消費券的用戶，可自由選擇最適合自己的5份獎賞。（資料圖片）

5000元電子消費券計劃將於7月4日（週日）開始接受登記，以AlipayHK領取消費券的用戶，將可自由選擇最適合自己的5份獎賞。

【電子消費券】希慎推出1000萬獎賞　送電子禮券、iPhone 12 Pro吸客

【健身商機】健身器材租賃平台QFit進駐香港　連接手機Apps提供實時訓練計劃

AlipayHK合共有100間合作商戶，提供總值近17億港元的商戶優惠券。經AlipayHK登記領取消費券的用戶，可從中選擇最適合自己的5份獎賞。用戶所獲得的優惠總值除了有機會超過5,000元外，亦可為自己「度身訂造」優惠和獎賞，購買心頭好。

用戶若邀請朋友使用AlipayHK，甚至有機會獲得iPhone 12 Pro Max；消費宗數最多可獲額外5,000元獎賞外。AlipayHK今日亦宣佈加推三重登記獎賞活動，額外獲得超過300元。

登記勁賞 登記確認後可選5份心儀商戶獎賞，最高超過5,000元額外優惠
優先登記限時賞 7月4日至21日登記，即可額外領取20元獎賞
勁賞抽 14次每日抽獎，每次最多20元禮券，最多可獲得高達280元獎賞
加碼印花齊齊賞 8月15日起，付款最多可獲9個印花
消費券Double Up 8月1日起，每月消費筆數頭10位將額外獲5000元獎賞
友勁賞 分享指定頁面給好友集氣可獲額外商戶消費券，最多的首10名可獲
一掃即賞 即日起至8月14日於合作門店掃描AlipayHK專屬登記二維碼，獲額外5元電子禮券

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【電子消費券】希慎推出1000萬獎賞　送電子禮券、iPhone 12 Pro吸客
今日
【電子消費券】希慎推出1000萬獎賞　送電子禮券、iPhone 12 Pro吸客
【健身商機】健身器材租賃平台QFit進駐香港　連接手機Apps提供實時訓練計劃
今日
【健身商機】健身器材租賃平台QFit進駐香港　連接手機Apps提供實時訓練計劃
【遙距辦公】零售業也可遙距辦公?　Apple門店員工可在家遠程處理後勤工作
今日
【遙距辦公】零售業也可遙距辦公?　Apple門店員工可在家遠程處理後勤工作
【電子消費券】掌舖 Boutir推出網購市集　支援消費券4大平台　免商戶分成及上架費
2021/06/29
【電子消費券】掌舖 Boutir推出網購市集　支援消費券4大平台　免商戶分成及上架費

你可能感興趣

【電子消費券】希慎推出1000萬獎賞　送電子禮券、iPhone 12 Pro吸客
今日 14:15
【電子消費券】希慎推出1000萬獎賞　送電子禮券、iPhone 12 Pro吸客
【健身商機】健身器材租賃平台QFit進駐香港　連接手機Apps提供實時訓練計劃
今日 15:20
【健身商機】健身器材租賃平台QFit進駐香港　連接手機Apps提供實時訓練計劃
【遙距辦公】零售業也可遙距辦公?　Apple門店員工可在家遠程處理後勤工作
今日 16:00
【遙距辦公】零售業也可遙距辦公?　Apple門店員工可在家遠程處理後勤工作
電子支付 著數優惠 電子消費券 iPhone 12 QR Code 支付寶

上一篇文章

【汽車需求】汽車需求反彈　豐田第二季美國銷量超越GM

下一篇文章

【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版