【電子消費券】5000元消費券7月4日登記　AlipayHK用戶可任選5份獎賞（附優惠合集）

▲ 以AlipayHK領取消費券的用戶，可自由選擇最適合自己的5份獎賞。（資料圖片）

5000元電子消費券計劃將於7月4日（週日）開始接受登記，以AlipayHK領取消費券的用戶，將可自由選擇最適合自己的5份獎賞。

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AlipayHK合共有100間合作商戶，提供總值近17億港元的商戶優惠券。經AlipayHK登記領取消費券的用戶，可從中選擇最適合自己的5份獎賞。用戶所獲得的優惠總值除了有機會超過5,000元外，亦可為自己「度身訂造」優惠和獎賞，購買心頭好。

用戶若邀請朋友使用AlipayHK，甚至有機會獲得iPhone 12 Pro Max；消費宗數最多可獲額外5,000元獎賞外。AlipayHK今日亦宣佈加推三重登記獎賞活動，額外獲得超過300元。

登記勁賞 登記確認後可選5份心儀商戶獎賞，最高超過5,000元額外優惠 優先登記限時賞 7月4日至21日登記，即可額外領取20元獎賞 勁賞抽 14次每日抽獎，每次最多20元禮券，最多可獲得高達280元獎賞 加碼印花齊齊賞 8月15日起，付款最多可獲9個印花 消費券Double Up 8月1日起，每月消費筆數頭10位將額外獲5000元獎賞 友勁賞 分享指定頁面給好友集氣可獲額外商戶消費券，最多的首10名可獲 一掃即賞 即日起至8月14日於合作門店掃描AlipayHK專屬登記二維碼，獲額外5元電子禮券

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責任編輯：葉泳珊