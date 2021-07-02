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【大行點睇】花旗料港澳逐步恢復通關　睇好賭股前景　首選3賭股

股樓投資 19:44 2021/07/02

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花旗發表報告表示，雖然市場於今年第二季下修對濠賭股的估值，但相信此可為投資者帶來買入機會。該行指澳門6月賭收錄65億澳門元優於市場預期，市場或過於悲觀。該行料內地與香港及澳門特區政府會正盡力恢復兩地通關，一旦持續錄零本地確診，相信中央會加快放鬆通關政策。

該行指，濠賭股首選股為金沙中國(01928)、澳博(00880)及銀娛(00027) 。花旗估計通關放寬的正面影響要到今年第四季才顯現，料澳門今年第四季博彩收入可達到2019年水平的70%，並指此預測並不算進取，因相信內地旅客目前出遊地點選擇相對有限，該行料濠賭股前景開始見到曙光。

【異動股】先聲藥業入局阿茨海默市場　股價周三創新高　近3個月漲幅近70%  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

金沙中國有限公司（01928） 港股

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