【大行點睇】花旗料港澳逐步恢復通關　睇好賭股前景　首選3賭股

花旗發表報告表示，雖然市場於今年第二季下修對濠賭股的估值，但相信此可為投資者帶來買入機會。該行指澳門6月賭收錄65億澳門元優於市場預期，市場或過於悲觀。該行料內地與香港及澳門特區政府會正盡力恢復兩地通關，一旦持續錄零本地確診，相信中央會加快放鬆通關政策。



該行指，濠賭股首選股為金沙中國(01928)、澳博(00880)及銀娛(00027) 。花旗估計通關放寬的正面影響要到今年第四季才顯現，料澳門今年第四季博彩收入可達到2019年水平的70%，並指此預測並不算進取，因相信內地旅客目前出遊地點選擇相對有限，該行料濠賭股前景開始見到曙光。

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