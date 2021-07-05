【職場熱話】舊同學聚會　重遇班長及留級生　際遇大不同 　網民：香港地最緊要食腦

讀書時向向成績最好的那位都不是日後發展最好的。近日有網民在討論區發帖，指自己早前中學有活動，在那碰到一些同學，有兩個令他印象好深刻，令他感嘆「真是人人有不同際遇」。

兩位同學的際遇：













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帖文一出，引來網民迴響，不少網民都同意除了讀書，運氣、人脈、「醒目」都很重要，「IQ不代表一切，EQ和AQ都很重要」、「甚麼時都說：識做人緊要過識做嘢。」、「人們經常說『香港地最緊要食腦』」；不過亦有網民認為這只是個別例子，「現實是，高學歷，平均際遇都好一點」、「 人人際遇都不同，但學歷好已經有張好好的入場卷，相反真是要『好醒目』才成功」、「讀書好找份政府工等於買了大藍籌，有可能賺息兼賺價，讀書不成做生意等於天天在賭場，不是贏就是輸！如果運氣好的話讀書好不好都是行運，不可混為一談。」

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責任編輯：黃苑筠