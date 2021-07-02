【大行點睇】中升急升近8%創新高　 中金上調目標價　睇好新收購成股價催化劑

中金發表報告表示，中升(00881)公布以總代價13億美元收購仁孚中國，仁孚中國是奔馳在華南及華西地區最大的銷商之一，按照2020年公司業績計算，估值約預測2020年市賬率1.9倍及市盈率14倍，公司料以現金及發行股份方式支付對價，即現金支付9億美元加上發行股份支付4億美元(以每股63.4港元作價發行4,898萬股，相當於擴大後股本2%)，認為是次收購估值具有較強吸引力，且發行股份承諾18個月禁售期，帶來較強的安全邊際，是次收購或成釋放股價潛力的強勁催化劑。



該行指，仁孚中國當前擁有37家奔馳網點，包括26家經銷店、約10家在建門店。截至2020年年底，中升擁有奔馳門店63家，本次收購完成後，奔馳經銷門店達到89家或以上，奔馳網絡覆蓋進一步加密擴大，公司奔馳的經銷龍頭地位將獲得鞏固。

中金上調中升控股目標價10.3%至80.5元，此相當預測2022年預測市盈率18.5倍，調升其2021年及2022年淨利潤預測各4.1%及4.6%。

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