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【阿里巴巴】傳馬雲蔡祟信質押大部分阿里持股 兩人質押阿里股份並非首次

股樓投資 16:19 2021/07/02

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外媒報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲及執行副主席蔡祟信，把手上持有的大部分阿里巴巴股份，在瑞銀、瑞信、高盛等多間投資銀行進行股份抵押，換取投行的融資貸款。

大行給予阿里目標價：

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現時，兩人為阿里最大的個人股東，持有股份市值超過350億美元，而質押貸款金額則未有披露。不過，質押股份並非一定代表兩人「水緊」，兩人自阿里巴巴2014年在美國上市後，已進行多次股份質押。

阿里巴巴周五（2日）股價跌3.7%至211.8元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 投資銀行 阿里巴巴 香港 馬雲 融資貸款 阿里巴巴－SW（09988）

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