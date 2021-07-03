【樓市熱話】400呎公屋單位住7人 大哥一家三口應否搬走？ 網民：唔通幫佢養埋個仔？

香港人多地少，一家十口逼一個單位也是很正常的事，更不要說共用一個房間。通常很多人長期住在同一個單位都會出現倫常慘案，因此大家都會想盡辦法獨立。近日有網民於網上討論區發文詢問，以他的情況，應該是誰搬走。

網民經歷：

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不少人覺得大哥理所當然是搬走的那一個，因為他的主要角色早就變成了父親和丈夫，有責任去為家庭著想及提供一個私人空間。而且公屋名應該是沒有大嫂和兒子的，住公屋是不合理更不合法，應該搬走。

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再者只要他一家三口走了，每個家庭成員都可以擁有自己的房屋，網民更直言：「無能力仲要生小朋友，唔係佢搬唔通要幫佢養埋個仔咩？」

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有網民好奇大哥是怎麼能忍受100呎住三個人，公屋地區的150呎單位也只是六千元左右，為什麼不搬？

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責任編輯：張瑋婷