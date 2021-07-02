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【異動股】花旗料本季產品均價上升 玖紙全日急升逾一成

股樓投資 19:15 2021/07/02

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花旗發表研究報告指，玖紙（02689）股價由2月高位回調，至今累跌36%，反映煤價上升令利潤率收窄，及需求增長放緩。

【逆回購】人行貨幣政策維持穩字當頭 逆回購操作降至100億元  詳情請看[下一頁]

該行續指，預計東莞市政府公布的2021年至2025年煤轉汽計劃，將有助推動行業整合。並料由本季起玖紙產品均價將提升，所以將玖紙目標價由13.5元上調至15元，有35.14%潛在升幅，評級升至買入。

【字節跳動】短片長度將增至3分鐘 TikTok正面迎擊Instagram競爭？  詳情請看[下一頁]

玖紙全日升逾10.8%，收報11.04元，成交3.3億元。另外，理文造紙（02314）今日大升11.3%，收報6.58元，成交1.1億元；晨鳴紙業（01812）亦升2.3%，收報4.95元，成交7272萬元。

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撰文 : 趙家盈

玖龍紙業（02689） 晨鳴紙業（01812） 花旗銀行 產品 異動股 經濟 目標價 買入 成交 理文造紙（02314）

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