【電子消費券情報】朗豪坊8月推抽獎活動　消費每滿300元　即抽1萬元商場現金禮券

電子消費券計畫即將開始登記，有不少商家推出相關優惠。朗豪坊將於8月初起一連兩個月，推出日日有獎消費抽獎活動，市民有機會贏取1萬元朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、10萬會員積分〈名額30個〉、、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等20,000份豐富獎品。

顧客以電子支付工具於場內單一消費滿300元，並成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。顧客以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞更可額外換領多一個抽獎代幣，贏取多一個中獎機會。

顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用，或自行選日子一次過累積使用，有關詳情則有待公布。