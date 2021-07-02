【電子消費券情報】朗豪坊8月推抽獎活動　消費每滿300元　即抽1萬元商場現金禮券

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【暑假親子好去處】香港公共圖書館推「夏日閱繽紛」 綫上綫下與市民歡度暑假
電子消費券計畫即將開始登記，有不少商家推出相關優惠。朗豪坊將於8月初起一連兩個月，推出日日有獎消費抽獎活動，市民有機會贏取1萬元朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、10萬會員積分〈名額30個〉、、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值HK$13,888）及指定朗豪坊商戶禮品及現金券等20,000份豐富獎品。
顧客以電子支付工具於場內單一消費滿300元，並成為LP CLUB會員，7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。顧客以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞更可額外換領多一個抽獎代幣，贏取多一個中獎機會。
顧客憑已換領代幣可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用，或自行選日子一次過累積使用，有關詳情則有待公布。
「朗豪坊日日有獎」抽獎活動
- 活動日期： 8月初起一連兩個月（詳細日期容後公布）
- 活動詳情：LP CLUB會員以電子支付工具*於場內單一消費滿HK$300，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎代幣一個；其中以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK和Tap & Go拍住賞，可額外換領抽獎代幣一個 （每人最多可換領10個代幣）。
*電子支付方式付款，包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞。