【室內設計】難忍60年舊樓雜物房殘舊不堪　精明業主用7000元大改造110呎空間　獲網民激讚似IKEA陳列室

對不少人而言，舊樓裝修具有一定挑戰性，如果居住多年，清潔起來更是一道難題。有戶主因有朋友入住，而特意花7000元，為60年唐樓、逾450平方呎單位中的房間進行翻新。裝修前的房間十分殘舊，而且污積斑斑；裝修後的睡房則以白免配上粉紅色，營造北歐簡約風，此設計亦獲得不少網民讚賞，有人更指業主可化腐朽為神奇。

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是次裝修的單位為480平方呎，三房一廳，屬唐樓住宅，樓齡為60年，原為二人居住。業主Raymond接受本刊訪問時表示，居住在該單位多年，其中一間房為雜物房，後因有朋友入住，而萌生裝修該房間的想法。「我本身打算會給朋友暫住，卻發現裝修太舊。」他考慮到，如裝修整間屋，變相需在裝修期間出外租住酒店，難免有點破費，所以最終選則了「局部性」裝修。曾從事廣告平面設計的他，更擔起設計師兼維修師傅，「俾客人住當然不希望花費太多，報價全房水泥工都要4.5萬元、鏟、上油也需2萬元，還未計其他；既然我有時間，又覺得易做，便親自落手做。」

屋內的雜物房轉為睡房，要解決的問題簡直一多籮籮，如地斜、鋼筋外露、石灰剝落等，又要清理雜物。「每日裝修都要在午夜前，都須用两小時大掃除，先可睡覺；而且在裝修進行時，冷氣機被防塵套封住，所以屋內只能用風扇。」Raymond指，修補天花橫樑剝落等問題，都須用上一個月，而每個工序只在半間房進行。

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用了不少時間和精神大執110平方呎的房間，在設計上，Raymond自言絕不馬虎。房內以白色作為主色，藍色為配色，而粉紅配色則是「神來之筆」。他說：「本來第一層是橙色油漆，但後來覺得太刺激，便補上粉紅色，所以油漆由一底三面變了一底四面。」Raymond平常也會到香港藝術館、家品店IKEA遊走獲取靈感，談到用色設計更說得頭頭是道，「我認為白色只可以配白色或粉紅色；至於黑灰色則太暗，而早年裝修較流行用係黃、綠、紫色，但也有點刺激神經。」

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Raymond花約兩個月時間「大執」房間，成功令空間由雜物房變成睡房，屋內的家具不約而同獲得網民頻大讚有品味。他則笑言有八成家具，如在房中的數盞細燈，都是購自淘寶，「是普通玻璃燈，我改做三腳再配1W黃光，便會有鹽燈效果。」細燈亦設有黃、白暖等三種色調，可以按個人喜好調節。此外，房中設有不少儲物空間，如間子櫃、衣架等，Raymond更沿用舊衣櫃，並重新上色，家具則以白色為主，「因為採用用北歐風格設計，整體也希望讓人覺得簡單、工整，而家具多是無花紋。」

Raymond夜在Facebook社群上後，也獲網民大讚性價比高之餘，又有格調。「7000元真係整得幾靚，性價比高」、「裝修完好正！ 未裝修前就咁喺爛地上面放床褥都幾忍到，幾勁」、「好似IKEA 陳列室咁靚」。

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責任編輯：黎淑雯