【前途熱話】大學生應做生意還是打工儲經驗先？ 網民均認為年輕人可做生意先

每個大學生畢業前總會想「畢業後我應做打工仔？還是創業做老闆？」，這問題近日有大學網民於網上討論區詢問，應做生意，還是打工儲經驗先？

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【職場熱話】從事飲食兩年 立下決心轉行 答應朋友做生意 卻怕應酬 【下一頁】

此帖文一出，有些網民認為樓主應在年輕時、在沒有經濟壓力下嘗試做生意，「萬一生意失敗，面試時仍有東西可以說，因為很多人欣賞創過業的人。而打工因為穩定、舒服，做做下就會放棄創業。」但有人持相反意見，建議樓主打工，「因為香港人這麼喜歡上班。」

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責任編輯：陳頌潔