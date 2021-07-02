【消費優惠】日本城網店今起推買300元電子禮券送200元電子現金券（附使用詳情）

▲ 日本城網店今起推買300元電子禮券送200元電子現金券

日本城母企國際家居零售 （01373） 宣布，為慶祝日本城30周年，日本城網店jhceshop由今日（2日）至7月11日推出購買300元日本城電子禮券即送總值200元電子現金券。客戶於日本城網店jhceshop可選擇以八達通卡、AlipayHK或WeChat Pay HK支付方式。購買日本城電子禮券的數量並無限制，每張訂單可使用多於一張電子禮券。

電子禮券/現金券 使用日期 使用方式 買 $300 日本城電子禮券 （$100 x 3） 購買日起計1年 每張訂單可使用多於一張日本城電子禮券 送 $100 日本城電子禮券贈券 12/7 – 11/10 每張訂單只限使用1 張 送 2 張$50 日本城電子現金券 12/7 – 25/7 買滿$200 作$50 使用，

每張訂單只限使用1 張

日本城又指，全線分店及網店接受包括八達通卡、AlipayHK及WeChat Pay HK的電子支付系統外，日本城網店jhceshop亦將於7月中旬增設Tap & Go電子支付系統，以上4個電子支付系統將於7月中旬在日本城網店jhceshop及集團旗下門店，包括日本城、生活提案、日記士多、多來買正式全面啟用。

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編輯：袁諾曦