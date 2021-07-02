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Facebook推新提示功能　測試用戶有否認識極端分子

科技 16:41 2021/07/02

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Facebook美國用戶於近日使用該應用程式時，收到了一項詢問他們是否擔心認識的人可能會成為極端分子的提示。

Facebook近年積極管理其平台的內容，以免平台被不法分子利用。Facebook美國用戶於近日使用該應用程式時，收到了一項詢問他們是否擔心認識的人可能會成為極端分子的提示，有部分用戶則被警告他們可能已接觸到極端主義內容。

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Facebook發言人Andy Stone指，這是該企正在進行的一項測試，旨在打擊暴力極端主義。他們正研究如何為可能參與或接觸過極端主義內容的用戶提供即時協助，避免其暴露於危險中。該企目前正與非政府組織和學術專家合作，希望在未來有更多偵察極端主義內容的方法。

該提示會詢問用戶是否擔心其認識的將成為極端分子，若他們回答了「是」，該應用程式將即時引導其到有關打擊暴力極右運動組織的網頁。當中包括一個旨在幫助人們擺脫暴力極右運動的倡導組織“ Life After Hate”。

據悉，該企曾被斥責沒有採取足夠的行動來限制其平台上的極端主義內容　。故此，該公司承諾日後將致力阻止用戶在其平台上發布錯誤信息和陰謀論。

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責任編輯：陳泳如

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