【電子消費券】5000元消費券正登記 AlipayHK提供17億元商戶優惠、推薦友人獲額外獎賞

▲ 政府5000元電子消費券即將登記，AlipayHK宣布加推三重登記獎賞。

政府5000元電子消費券周日（7月4日）開始登記，螞蟻集團與長和 （00001） 合資的AlipayHK表示，登記以AlipayHK領取消費券的用戶，將可從100間合作商戶提供的總值近17億元的商戶優惠券中，自由選擇最適合自己的5份獎賞優惠總值有機會超過5,000元，另邀請朋友集氣最多獲iPhone 12 Pro Max和消費筆數最多可獲額外5,000元獎賞外，AlipayHK同時宣佈加推三重登記獎賞活動，額外獲得超過300元。

AlipayHK今日（6日）亦上線了一個新的「人傳人」消費券推廣計劃， 成功推薦友人登記可獲25元獎賞， 受薦人可獲5元額外獎賞， 而且還有機會贏得iPhone12 Pro Max。

四大支付工具有那些最新消費券優惠？【下一頁】

支付寶港澳台總經理李詠詩表示，藉著今次政府消費券計劃，AlipayHK聯動政府、商戶和自身平台，一起推出多重優惠回饋大眾，令更多用戶使用和了解流動支付，加速智慧生活進程，希望發揮更大的「乘數效應」，促進市場經濟復甦。

WeChatPay HK：用戶每人可取10000元商戶優惠【下一頁】

一文看清電子消費券登記詳情【下一頁】

AlipayHK早前與本港超過100間的大小商戶聯手，合共送出數以百萬計的優惠券，優惠總金額近17億港元，覆蓋超過數萬間線上、線下實體門店，只要在7月4日登記期開始，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，即可在百間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值超過5,000元。

商戶包括百佳、屈臣氏、豐澤、日本城、譚仔、譚仔三哥、KFC、Pizza Hut、大家樂、OpenRice、HKTVmall、德國寶、Dyson、領展街市、大昌食品、英皇珠寶、六福珠寶、老鳳祥、kkday、Klook等不同種類的線上線下商戶。AlipayHK也為用戶提供交通獎賞，使用「易乘碼」乘搭港鐵、新巴城巴、九巴、部分綠色小巴及渡輪均可享受折扣優惠。

AlipayHK加推的三重登記獎賞包括：

優惠一：勁賞抽獎

由2021年7月10日至8月31日期間，揀選AlipayHK領取消費券並成功登記的用戶，可以於AlipayHK程式內的「勁賞抽獎」版面進行抽獎，每人每日最多可參與抽獎一次，推廣期間最多可以參與抽獎14次，每次最多可獲港幣20元禮券，最多可以得到總共280元禮券。

優惠二：限時賞

由7月4日登記期開始直至7月21日，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，即時領取額外20元獎賞（5元禮券共四張）。

優惠三：線下一掃即賞

AlipayHK用戶亦可於線下到合作商戶實體店，尋找AlipayHK登記專屬優惠碼並以應用程式掃描二維碼，即可獲得額外港幣5元電子現金禮券。數量有限，先到先得。

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編輯：陳健婷