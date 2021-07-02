  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雲遊戲】Facebook Gaming夥Ubisoft合作擴展雲遊戲　料秋季將服務覆蓋98%美國地區

科技 16:02 2021/07/02

分享：

Facebook表示，將與法國電子遊戲商Ubisoft一同合作，以擴展雲遊戲服務。

Facebook於去年10月在社交平台推出Facebook Gaming服務，讓用戶無需在下載的情況下便能玩遊戲。該服務早前處於測試階段，僅開放美國部分地區用戶使用。最近Facebook就表示，將與法國電子遊戲商Ubisoft合作，進一步擴展雲遊戲服務。

＜＜【Facebook】Facebook推新聞資訊平台Bulletin　提供文章和Podcast服務

＜＜Facebook推VR廣告碰壁　累遊戲商受玩家抨擊

日前，Facebook Gaming宣布與Ubisoft合作，計劃將更多遊戲引入雲遊戲平台，並擴展至美國大部分地區，預計會開放約98%美國用戶使用，且有望在今年秋季完成。

目前Facebook Gaming平台提供超過25款遊戲，包括《過山車大亨觸摸版》(Roller Coaster Tycoon Touch)、《樂高戰記：英雄無敵》(Lego Legacy Heroes unboxed)和《龍迷傳奇》(Dragon Mania Legends)等。

Facebook表示與Ubisoft合作後，用戶可在平台玩《飢餓的鯊魚：進化》(Hungry Shark Evolution )、《饑餓龍》(Hungry Dragon)和《刺客信條》等遊戲。該公司也計劃，未來將Facebook Gaming服務拓展至加拿大和墨西哥，並在明年初進入中西歐市場。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶
2021/06/22
【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶
【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室
2021/06/22
【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室
【Deepfake】Facebook開發Deepfake識別技術　減虛假信息傳播
2021/06/18
【Deepfake】Facebook開發Deepfake識別技術　減虛假信息傳播
【Facebook VR】Facebook將在Oculus VR設備上測試廣告投放
2021/06/17
【Facebook VR】Facebook將在Oculus VR設備上測試廣告投放

你可能感興趣

【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶
17:08 2021/06/22
【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶
【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室
18:45 2021/06/22
【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室
【Deepfake】Facebook開發Deepfake識別技術　減虛假信息傳播
11:00 2021/06/18
【Deepfake】Facebook開發Deepfake識別技術　減虛假信息傳播
社交平台 遊戲平台 西歐 遊戲 墨西哥 加拿大 服務 美國 Facebook

上一篇文章

Facebook推新提示功能　測試用戶有否認識極端分子

下一篇文章

【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版