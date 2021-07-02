【雲遊戲】Facebook Gaming夥Ubisoft合作擴展雲遊戲　料秋季將服務覆蓋98%美國地區

▲ Facebook表示，將與法國電子遊戲商Ubisoft一同合作，以擴展雲遊戲服務。

Facebook於去年10月在社交平台推出Facebook Gaming服務，讓用戶無需在下載的情況下便能玩遊戲。該服務早前處於測試階段，僅開放美國部分地區用戶使用。最近Facebook就表示，將與法國電子遊戲商Ubisoft合作，進一步擴展雲遊戲服務。

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日前，Facebook Gaming宣布與Ubisoft合作，計劃將更多遊戲引入雲遊戲平台，並擴展至美國大部分地區，預計會開放約98%美國用戶使用，且有望在今年秋季完成。

目前Facebook Gaming平台提供超過25款遊戲，包括《過山車大亨觸摸版》(Roller Coaster Tycoon Touch)、《樂高戰記：英雄無敵》(Lego Legacy Heroes unboxed)和《龍迷傳奇》(Dragon Mania Legends)等。

Facebook表示與Ubisoft合作後，用戶可在平台玩《飢餓的鯊魚：進化》(Hungry Shark Evolution )、《饑餓龍》(Hungry Dragon)和《刺客信條》等遊戲。該公司也計劃，未來將Facebook Gaming服務拓展至加拿大和墨西哥，並在明年初進入中西歐市場。

責任編輯：李寶如