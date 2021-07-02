美國摘金熱門女飛人藥檢「肥佬」恐無緣東京奧運

▲ 美國短跑女新星理查森有機會面臨高達3個月的停賽期，恐無緣參加今屆東京奧運。

年僅21歲的美國短跑女新星理查森，被視為美國於東京奧運100米短跑項目摘金大熱門。但外媒指理查森未能通過東京奧運美國隊選拔賽的藥檢，有機會面臨高達3個月的停賽期，恐無緣參加今屆東京奧運。

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牙買加報章《Gleaner》周四（1日）率先報道，理查森（Sha'Carri Richardson）於某項禁藥檢測中呈陽性。而路透社其後亦引述消息人士指，理查森無法通過大麻藥檢，料很大機會無法參加東奧。

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據悉，理查森在100米項目憑著10.86秒的成績，勝出上月19日的美國隊選拔賽，成為代表美國於該項目摘得金牌的熱門人選。但如理查森未能通過藥檢，上述選拔賽成績會被視為無效。

理查森據報可能面臨1至3個月的停賽期。如她只需停賽1個月，料仍有機會代表美國出戰女子4x100米項目，而該項目首輪賽事定於8月5日舉行。但理查森如被停賽3個月，勢必無緣今屆東奧。

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理查森是一名00後短跑新星，她於賽場上身姿矯健配上橙色長髮造型十分搶眼。她今年4月更跑出10.72秒的佳績，為全球女子100米項目紀錄第6位，外媒更將其封為繼保特（Usain Bolt）之後最振奮人心的短跑明星。

理查森勝出100米選拔賽後接受採訪時，透露她的母親近期離世。

責任編輯：鄭錦玲