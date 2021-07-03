【買樓抉擇】20多萬買屯門公屋 母親卻想抽綠表居屋陷兩難　網民：20多萬也要考慮？

香港公屋居民想上車的話，除了獨力存錢之外，還能靠居者有其屋計劃，以最低的價錢購入自住公屋。雖然算是便宜，但市民仍然有不少顧慮。近日有網民於網上討論區發文詢問，20多萬的屯門公屋應不應該買。

網民經歷：

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支持樓主買公屋的人就指「20多萬也要考慮？」，可以買了公屋後再用自己的名字抽白居二。他們更不理解為什麼要為20多萬而吵架，因為平均每人只是幾萬元，其實炒股票的人一星期都可能沒了幾萬元。而且「梗係買得過，賣出去未補價係十倍價錢！」

【樓市熱話】400呎公屋單位住7人 大哥一家三口應否搬走？ 網民：唔通幫佢養埋個仔？【下一頁】

不支持樓主買公屋的人用綠表抽居屋更好有幾個原因「可改善居住環境」、「比屯門舊公屋的升值力更強」、「沒有急切性一定要買」等。更有人指如果抽到好的綠置居的話，升值至少賺200萬。

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責任編輯：張瑋婷