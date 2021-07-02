【電子消費券情報】希慎推「全民三重賞」送出總值逾1000萬獎賞 會員更享尊貴大抽獎

政府5000元電子消費券登記在即，希慎(00014)宣布，以大力鼓勵市民使用電子消費券，集團旗下的利園區將推出「全民三重賞」計劃，送出多項獎賞，總值逾1000萬元，當中包括消費禮券、會員大抽獎以及為完成接種疫苗的市民而設的抽獎活動。

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希慎宣布，將與政府公布的4間電子支付工具營辦商之一AlipayHK合作，於7月6日至8月4日期間在希慎廣場地下特設期間限定展。顧客只要以手機一掃QR Code，即可獲得價值70元的禮券組合，於場內逾200個指定商戶消費滿指定金額即可使用。集團又預告，在8月將會推出尊屬會員大抽獎，會員憑指定電子貨幣消費於利園區內購物或用膳，即可參加大抽獎，送出總值150萬元的利園區電子禮券，包括高達1萬元電子禮券，及一連8個星期每星期將送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

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再者，為鼓勵市民接種新冠疫苗，集團於8月亦會推出額外一連4星期的大抽獎，每周送出Staycation套票、Apple Watch、運動行山用品、免費健身會籍等獎賞。完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，無須消費即可參加大抽獎。

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責任編輯：羅浩濂