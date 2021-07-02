【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日恒指表現相對失色，假後呈現向下走勢。今日大市下跌主要有3個原因︰1. 新冠變種病毒疫情、2.大型科企二選一及大數據殺熟反壟斷、3. A股急挫，人行收緊流動性。滬指下關看3500點能否守得住，須留意人行逆回購操作。倘失守呈小雙頂，恒指或乏力，現時已接近之前低位，須提防。

部署體育用品股、收息股 待調整後入市

在大市較弱的情況下，投資者可部署之前升得較多的板塊，待調整後入市，如體育用品股、收息股。另外，可以留意航運股，因一旦爆疫將會受惠。

短期來說，也可留意資源股，因資源價格上升，如中海油 （00857） 、中石化 （00386） 及紫金 （02899） 均發盈喜； 不過要留意中長油價走向，影響相關股份走勢。短若要選油股，中海油較強，一來發了盈喜，二來走勢在三桶油中較佳。紫金則要留意止蝕位9.5元水平、銅價和金價。

另一個可以跟進的板塊是紙業股，如玖紙 （02689） 和理文造紙 （02314） ，市場憧憬加紙價。但由於5月時已憧憬過一次，故要抱謹慎態度，玖紙和理文造紙若跌穿之前低位，須止蝕。

美團跌穿頸綫 建議先離場

此外，美團 （03690） 今日跌穿頸綫，建議先離場；倘未走，則要留意下周會否失守上升軌支持而向下，建議也要止蝕。

恒指全日跌517點，報28310點，大市成交1,759億元。

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