【職場熱話】公司食Welcome同Farewell Lunch都不能報銷　網民怒斥公司「孤寒」

當公司有新同事入職或舊同事離職時，不少同事都會請他們吃個午飯，作為迎新和餞別。但近日就有網民在討論區投訴，指每次午飯都要同事夾錢，不能報銷。但他之前做過幾間公司，論吃多貴也好，都是入「阿公數」，令他怒斥公司是「孤寒」。

事主經歷：













【職場熱話】上班幾日被上司話太靜 憂試用期過不了 網民各出奇謀 【下一頁】

帖文引來網民熱論，不少網民都表示從沒聽過同事吃飯可以報銷，「反而想知哪幾間公司餞別和迎新吃飯，無論吃多貴都可以『開公數』？」、「你地同事之間的事，關『阿公』甚麼事？」、「餞行在外面吃飯$150已經好便宜，還有為甚麼可以『開公數』？『阿公』出錢就不叫餞行了」、「餞別和迎新吃飯，如果有老闆在場，就有機會是老闆付款，但未試過 報銷」，更有網民嘲諷：「這麼不滿公司為何還未辭職？這麼厲害自己開間公司包員工的餞別和迎新午飯。」

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責任編輯：黃苑筠