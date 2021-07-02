【遙距辦公】零售業也可遙距辦公?　Apple門店員工可在家遠程處理後勤工作

▲ 蘋果公司計劃讓零售店員工試行在店和在家混合的工作模式。（法新社圖片）

疫情下，用戶均傾向選擇在網上平台購物，甚少出門到實體店，各企亦紛紛安排員工遙距辦公。外媒《The Verge》報道，蘋果（Apple）亦將向零售店員工推彈性工作安排，門店員工可試行在店和在家工作的混合模式。

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Apple將推行一項名為「Retail Flex」的試點計劃，安排其美國實體店員工在家工作幾數週，員工可在家遠程處理後勤工作，如技術支援和網上銷售平台相關事務。該計劃將持續至少六個月，參與的員工將不會減薪，公司更會額外為其補貼其他雜項費用，包括互聯網和辦公設備。

Apple續稱，公司現階段仍採取混合工作模式，其辦公室員工每週須至少返回辦公室三天。而在新措施下，零售店員工也將輪流安排在家工作，非在家工作的員工則如往常在商店上班，確保業務運作如常。

事實上，除了Apple 外，Uber日前亦宣布將採取混合辦公模式，要求員工50%時間都在辦公室，預期新工作安排將會由9月13日開始生效。Uber首席人力資源總監Nikki Krishnamurthy表示，員工可自由分配其留在辦公室的時間，包括每週可在家工作最多兩天。而在遙距辦公時，員工將可在任何地點上班，包括在家及任何國外地點。

雖然不少企業仍對遙距辦公持保守態度，期望員工一部份時間回歸辦公室工作，但亦有企業選擇完全保留遙距辦公模式，如Twitter和Square已允許員工永遠在家工作。

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責任編輯：蘇穎琪