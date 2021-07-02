【置業故事】為免與人爭盤　上車客略施小計　終以568萬買屯門海景樓

樓市續旺，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市，由於多了人競爭，要買到筍盤不易。近日，有買家到屯門買樓，為免與人爭盤，故趕於七一假期前睇樓，最終成功買入心儀單位。

祥益地產區域董事邱家邦說，屯門邁亞美海灣3座高層G室，實用面積398平方呎，原叫價580萬元，早前減價12萬元，終以568萬元易手，實用呎價約14,271元。代理續說，買家考慮到七一假期多人睇樓，擔心要與人爭盤，故於6月30日提早收工睇樓，並即場與業主講價。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，料可節省一定的裝修費。景觀方面，單位位於高處，外望海景，景觀開揚。

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