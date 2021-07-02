  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】為免與人爭盤　上車客略施小計　終以568萬買屯門海景樓

股樓投資 15:32 2021/07/02

分享：

樓市續旺，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市，由於多了人競爭，要買到筍盤不易。近日，有買家到屯門買樓，為免與人爭盤，故趕於七一假期前睇樓，最終成功買入心儀單位。 

祥益地產區域董事邱家邦說，屯門邁亞美海灣3座高層G室，實用面積398平方呎，原叫價580萬元，早前減價12萬元，終以568萬元易手，實用呎價約14,271元。代理續說，買家考慮到七一假期多人睇樓，擔心要與人爭盤，故於6月30日提早收工睇樓，並即場與業主講價。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，料可節省一定的裝修費。景觀方面，單位位於高處，外望海景，景觀開揚。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 邁亞美海灣 屯門 祥益地產

上一篇文章

【阿里巴巴】傳馬雲蔡祟信質押大部分阿里持股 兩人質押阿里股份並非首次

下一篇文章

【券商點睇】利好政策頻密出台 中藥行業迎新機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版