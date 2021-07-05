【職場熱話】內地女生來見工 一個問題引笑料 網民：這則貼文是不是笑話來的？

有時候面試者因為發音問題，而引起誤會或笑話，令人尷尬，但近日有網民於網上討論區發文，指一名內地女生來見工時，問要不要打 Email 而引發一連串笑話，最後樓主向該面試生表示：「你沒有被錄取，7日後會有人正式通知你。」

按圖了更多，內地女生面試經歷：

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【職場熱話】面試被問空窗期的原因 應該怎樣回答？ 網民：有心請就會請 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，大多數網民認為樓主是做警察、或做政府工。有人認為樓主不要浪費時間面試內地人，但樓主卻反駁：「如果不給他們一個面試機會，卻被人說是歧視。」更有人認同樓主的做法，如果請她回來只會折磨同事。

有人搞笑問：「這則貼文是不是笑話來的？」樓主沒有耐心表示：「他真是服了該內地人，疫苗有多難說？說到變了 Email都可以的？」有網民還問：「反而很想知道為甚麼不取錄要等七天後通知她？」，樓主解釋道：「因為要玩她。」

另有人擔心該內地人可能是某上司的「皇親國戚」，到時知道樓主玩人，退休沒有「咬長糧」，還要樓主打 email。

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責任編輯：陳頌潔