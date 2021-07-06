【都市診療室】有仔趁嫩生

生兒育女是女性獨有的天賦職能，可是，生理周期是不會等人的。生育黃金期是25至35歲，婦女過了35歲生育即界定為高齡孕婦，成孕及懷孕都會變得不容易。

先說「造人」的成功機會，35歲前的夫婦，精子和卵子的質素均較佳，自然成孕的機會率亦較高，年紀大的婦女則可能要接受人工授孕。隨着年紀增長，女士出現血壓高、糖尿等內科毛病的風險亦較高，若希望成功懷孕，就要先妥善處理病情。

即使成功懷孕，高齡孕婦在10月懷胎的過程中亦要小心翼翼，因為小產及流產風險較高，要密切監察懷孕情況。醫生會特別留意其血壓水平，以防誘發妊娠高血壓。高齡孕婦亦要接受俗稱「飲糖水」的耐糖測試，若發現有妊娠糖尿，便要「戒口」，嚴格控制血糖水平。

風險一：妊娠毒血症

血壓高、糖尿病及高齡等問題均是罹患妊娠毒血症的高危因素。妊娠併發症對孕婦及胎兒有嚴重的影響，一般在懷孕20周後出現，併發症可導致孕婦中風、損害胎兒生長，甚至胎死腹中，對孕婦及胎兒均構成嚴重健康威脅。除了血壓高之外，孕婦的症狀包括蛋白尿及水腫，醫生必須嚴密監察孕婦情況，若有需要，則需要處方阿士匹靈，以預防發病。

風險二：唐氏綜合症

另一個高齡孕婦最常關注的健康問題是胎兒有否唐氏綜合症，此症是由於第21號染色體多了一條引致，每700名新生嬰兒中有一名患此症。隨着孕婦年齡愈大，懷有唐氏兒的機會率愈高。30歲的孕婦，機率約1000分之1；35歲則升至350之1；到了40歲，更是每100個有1個。

可能隨着大眾對高齡懷孕種種風險的認知提高，筆者近年發現，多了30出頭的婦女懷孕生育，她們未必要等到經濟穩固、有樓有屋才考慮「造人」，俗語說：「有仔趁嫩生」，確有其民間智慧。筆者行醫生涯曾診治最高齡的孕婦是51歲，自然懷孕成功並誕下雙胞胎，雖說雙喜臨門，但這個年紀當母親，要照顧兩個初生兒，體力也吃不消呀！

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