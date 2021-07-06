【一家四口 離家出走】日本拉麵Vs蘭州拉麵？

日本拉麵好食，無庸置疑。日本拉麵湯底是主角，麵是配角，所以日本人吃拉麵都把湯底喝光，甚至加白飯變湯飯。上月第一家蘭州拉麵登錄沖繩，筆者有幸獲邀試味。不試猶自可，一試就急如火！何解？筆者5年前於成都生活時，每天早餐就是蘭州拉麵。當時新疆來的老闆把麵團拉出麵條，即叫即造。成都氣候濕冷，吃完一碗蘭州拉麵後，隨即暖在心頭。今次事隔5年，再於沖繩嚐到當年味道，百般滋味在心頭！

令人上癮的滋味

最近奈雪的茶（新上市編號：02150）將上市，筆者想起朋友曾說過，星巴克咖啡和可口可樂的成功在於其飲品中含咖啡因這種上癮物質，深究奈雪的茶中有否咖啡因之際，突然明白為何當年每天要吃蘭州拉麵！對於筆者這個旅居家庭來說，每個去過的地方都有特別感受，現在於沖繩再次吃過蘭州拉麵後，那種「癮」又回來了！

製作蘭州拉麵的張先生是山東人，曾經在韓國釜山工作7年，又在沖繩工作5年，能操流利韓語和日語，問及為何來到沖繩，他說：「喜歡沖繩夠熱！」，老闆阿里是新疆人，在國內做餐飲業已經20多年，現在把蘭州拉麵帶入沖繩，源於兒時情意結。「小時候貧窮吃不飽，用四文錢買碗蘭州拉麵，特意剩下兩口麵條，把湯喝光，再讓老闆加湯。如是者，每次都加兩三碗湯，就連老闆也嫌煩，叫自己加。那時雖吃不飽，但想喝飽！」老闆笑說。

說到湯底，日本拉麵湯底有醬油、味噌、豬骨、白雞和柚子，而蘭州拉麵老闆說今次用沖繩和牛熬湯10小時，雖然成本高，但牛肉味湯底是日本拉麵所欠奉，或許這就是蘭州拉麵將在沖繩突圍而出的原因。老闆還有秘密武器，就是枱上的自家製辣椒油，是整碗蘭州拉麵的「靈魂」！日本拉麵店大多在湯底用心，但麵條和調味配料等都是在外購買。蘭州拉麵店老闆反其道而行，由湯底到麵條再到辣椒油，都是親自監製，比得上日本拉麵的職人精神。

市場定價如何？本地代表沖繩蕎麥麵售價一般為500日圓，日本拉麵約為900日圓，蘭州拉麵則取其中間，每碗約700日圓左右。計算材料成本，加上即叫即拉，性價比較高。味道乃個人感受，難以比較。日本拉麵在沖繩是中檔食物，但在日本本洲卻是平民快餐。但沖繩蕎麥麵在沖繩如香港魚蛋粉在本般流行。物離鄉貴，蘭州拉麵在沖繩很「貴」，非「昂貴」，「珍貴」也！

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