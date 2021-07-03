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【職場熱話】自動消毒裝置現世 清潔工恐被取代？ 網民：無左佢地連廁所都唔洗去

理財智慧 14:00 2021/07/03

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時代變遷，不少工種都開始被高科技取代，很多人亦在擔心因此被社會淘汰。不過對於老闆來說，這就能節省成本。近日有網民於網上討論區發文，指過了疫情的話，最快被淘汰的職業會是清潔工。

網民經歷：

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不少人不同意樓主的說話，稱「機械人邊洗到窿窿罅罅？」、「小朋友瀨屎嘔吐，佢又清潔到？」、「風扇的塵埃又怎麼洗？等它自動掉下來嗎？」等。更有網民直言：「無人做清潔的話，樓主連廁所也不能去」

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網民又嘆：「現在請個肯洗廁所清潔工難過請經理。」，指大家在商場看到的清潔機械人目前還是用來表演的，是一個吉祥物。他們又指，抹手裝置只能殺菌不能抹塵，清潔工還是難以淘汰的。

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不過又有人覺得樓主的話只對一半，因為洗手間這種地方還是需要人手。所以應該是減少了人手，而不是完全取代。

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責任編輯：張瑋婷

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