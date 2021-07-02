【健身商機】健身器材租賃平台QFit進駐香港　連接手機Apps提供實時訓練計劃

▲ 越南初創QFit經營智能健身器材租賃服務，正式進駐香港開拓業務。（QFit Facebook圖片）

新冠疫情爆發，健身室一度被禁止營業，人們唯有居家健身，令相關器材需求增加。越南初創QFit經營智能健身器材租賃服務，正式進駐香港開拓業務，又以本港為總部，擴展業務至其他東南亞市場。

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QFit為住宅、健身室及酒店檢疫人士提供智能健身器材和內置科技健身產品的租賃服務。除了傳統運動器材如跑步機和運動單車外，該企亦有多種連接手機應用程式的智能健身用品，包括便攜式健身套裝、空氣拳擊手套、跳繩、啞鈴、呼拉圈等，提供實時訓練計劃和培訓進度。

QFit在今年成立，業務在短時間內迅速擴展，客戶數目大幅增加，每月增長超過500%。QFit選擇以香港為總部，行政總裁Donna NguyenPhuoc表示，將會在香港全面負責公司的金融、法律和營運工作，所有重要的戰略決策及擴充計劃在香港制定。

除管理及營運香港市場，亦會擴展業務至區內其他市場。NguyenPhuoc又表示，QFit將於未來數星期擴展業務至新加坡，目前亦正與泰國和馬來西亞等地的潛在合作夥伴洽談合作方案。

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責任編輯：葉泳珊