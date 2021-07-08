【電子消費券】WeChatPay HK：用戶每人可取10000元商戶優惠　推100%中獎每日抽獎

▲ 【電子消費券】WeChatPay HK：用戶每人可取10000元商戶優惠

5000元電子消費券本月4日可登記，電子消費券營運商之一、騰訊 （00700） 旗下WeChatPay HK表示，經平台領取5000元電子消費券，每名用戶可領取逾10000元商戶優惠。WeChatPay HK續指，完成登記消費券後，用戶可參與每日抽獎「日日有千抽」，最高可中5000元「加碼賞」，而且保證100%中獎，「加碼賞」可在政府消費券派發後使用，使用範圍與電子消費券相同。

電子消費券登記網站正式推出 一文看登記詳情、使用範疇及常見問題【下一頁】

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騰訊金融科技副總裁洪丹毅稱，WeChatPay HK原先已接入逾10萬家香港商戶，自港府公布4月電子消費券安排後，日均登記WeChatPay HK二維碼支付的商戶量增加7成，看好最終能增逾倍。

他又指，WeChatPay HK 已豁免中小商戶「收錢碼」在消費券期間的收費，目標令他們有更高接受程度。另外，WeChatPayHK 正與一兩家外賣平台商議，料可短期內成為他們新接受的支付方式。

洪丹毅稱目前WeChat在港有500萬用戶，WeChatPay HK則有約380萬註冊用戶，未有透露公司在電子消費券期間的上客目標，但稱自港府公布4大營運商以來，登記數字明顯增加。洪丹毅稱，WeChatPay HK在電子消費券計劃中投入創紀錄，期望可提升市民電子支付使用習慣。



WeChatPay HK 在消費券期間推出4項主力優惠：

1. 10000元商戶優惠

WeChatPay HK 稱，目前已與逾100家商戶合作，由7月至明年1月底，每名用戶在5000元電子消費券，可額外獲10000元商戶優惠。

2. 每日抽獎，最多送5000元

由6月30日至9月3日，WeChatPay HK 舉行「日日有千抽」，用戶登記消費券後無須等政府審核通過，可以每日參與抽獎一次，100%中獎，每日會有一名用戶送出5000元，另設有888元、88元較大額獎賞。

3. 邀請新用戶獲至少20元

由5月28日至8月14日，每邀一名新用戶可獲20元加碼賞，最多可獲5000元。

4. 登記領取消費券獲30元

使用WeChatPay HK 即可獲30元加碼賞。

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記者：麥德銘

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