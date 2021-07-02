【佛州大樓倒塌】曾傳出女性求救聲音 恐已凶多吉少

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓倒塌事故發生逾一周，增至最少18人死亡。美國總統拜登周四（1日）前往當地了解情況，並慰問受害者家屬，同時救援人員重啟搜救工作。負責領導搜救行動的消防隊長表示，大樓倒塌頭數個小時內，於瓦礫中一度聽到女性求救聲音，惟至今仍無法尋找女子下落。

佛州大樓倒塌增至18死 一對小姐妹遇難 【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）周四（1日）與妻子吉爾（Jill Biden）前往邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）了解情況，並慰問受害者家屬。拜登指，美國上下將會為受害家庭哀悼，明白他們遭遇地獄的痛苦。

拜登向受害家屬分享自己失去至親的經歷，包括先後喪失首任妻子﹑年幼女兒及大兒子博拜登（Beau Biden）。面對家人去世的悲痛及失落經歷，他呼籲家屬要做最壞的準備。拜登稱，失蹤者家屬已知隨時間過去，生還機會亦變得渺茫，但最低限度希望尋找到家人遺體。

華盛頓有興建中樓宇倒塌 工人一度被困瓦礫中 【下一頁】

由於憂慮倒塌大樓結構性安全，救援工作一度暫停，其後於周四下午時間恢復。當地消防隊長科明斯基（Alan Cominsky）於新聞發布會指出，大樓倒塌首幾個小時，拯救人員在瓦礫中一度聽到女性求救聲音，並隨著聲音方向挖掘，但直至聲音逐漸消失後，最終仍一無所獲。

目前，事件中仍有145人下落不明，最少18人遇難。 科明斯基稱，所有搜救人員都竭盡所能希望尋找每一名失蹤者。

責任編輯：郭麗明