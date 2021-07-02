【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務

▲ 內地品牌OPPO有意推出類似Apple Card的虛擬信用卡，並已提交OPPO Card商標註册申請。

蘋果（Apple）自2019年推出Apple Card虛擬網絡銀行信用卡後，引來Google、三星（Samsung）和華為仿效，相繼推出Samsung Pay Card、Huawei Card等產品。最近有報道指出，內地品牌OPPO也有意推出類似產品，並已提交OPPO Card商標註册申請。

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據外媒《DroidMaze》報道，OPPO最近已申請OPPO Card商標，該商標註册類別屬於國際，即代表OPPO Card將會在海外推出。目前尚未清楚關於OPPO Card的其他細節，但該卡或會提供現金回贈等功能。

蘋果的Apple Card可連接Apple Pay使用，並直接內置於電子錢包應用程式中。該卡具備實體及虛擬卡，可當作一般信用卡使用，另外也提供「每日現金」現金回饋、追蹤支出、購買通知等功能。去年，三星也在英國部分地區推出Samsung Pay Card，並提供類似Apple Card的現金回返、即時消費通知等功能。

責任編輯：李寶如